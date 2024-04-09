Минтруда: в Беларуси проживает около 1,1 тыс. ветеранов ВОВ

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Возраст большинства ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) приблизился к столетнему, сообщила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда и соцзащиты Беларуси Екатерина Коледа, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
«На выплаты (ветеранам и другим соцкатегориям — Sputnik) будет выделено более 10,5 миллиона рублей», — добавила представитель Минтруда.
По словам Коледы, сейчас в стране проживают около 1 100 ветеранов ВОВ.
В свою очередь зампредседателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ольга Василевская уточнила, что 370 ветеранов живет в Минске.
«Конечно это зона особого внимания местных органов власти и наших социальных служб», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что в этом году для ветеранов ВОВ и ряда других подобных категорий предусмотрены денежные выплаты. По решению белорусского правительства деньги перечислят с 25 апреля по 4 мая, их размер составит от одной тысячи до четырех тысяч белорусских рублей. Суммы увеличены по сравнению с прошлым годом — тогда было от 850 до 2 тысяч рублей.
Положены выплаты (по две тысячи рублей) и тем, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу. Деньги дадут и ряду других социальных категорий.
Коледа добавила, что ветераны и участники войны также имеют различные льготы. В том числе более 330 человек получают социальные услуги на дому.
Кроме того, они получают различные доплаты и надбавки к пенсии. Обычно это около 600 рублей и в среднем пенсия за апрель у этой категории более 1200 рублей. Есть и выплаты на оздоровление — по 10 базовых величин (400 рублей).