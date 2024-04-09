Минтруда: в Беларуси проживает около 1,1 тыс. ветеранов ВОВ

Ранее сообщалось, что в этом году для ветеранов ВОВ и ряда других подобных категорий предусмотрены денежные выплаты. По решению белорусского правительства деньги перечислят с 25 апреля по 4 мая, их размер составит от одной тысячи до четырех тысяч белорусских рублей. Суммы увеличены по сравнению с прошлым годом — тогда было от 850 до 2 тысяч рублей.