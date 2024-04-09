С 27 апреля на улице-дублере Ширямова запретят парковку грузовиков

С 27 апреля на улице-дублере Ширямова будет введен запрет на парковку грузовых автомобилей. Это решение принято для улучшения пропускной способности дороги и устранения препятствий для движения легкового транспорта.
— На улице будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.4.1 «Вид транспортного средства», которые будут действовать на грузовые автомобили, включая прицепы, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, — говорят в администрации города.
Этот шаг направлен на устранение проблемы, связанной с большим количеством припаркованных крупногабаритных машин на улице.