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С 27 апреля на улице-дублере Ширямова запретят парковку грузовиков

На улице будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

С 27 апреля на улице-дублере Ширямова будет введен запрет на парковку грузовых автомобилей. Это решение принято для улучшения пропускной способности дороги и устранения препятствий для движения легкового транспорта.

— На улице будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.4.1 «Вид транспортного средства», которые будут действовать на грузовые автомобили, включая прицепы, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, — говорят в администрации города.

Этот шаг направлен на устранение проблемы, связанной с большим количеством припаркованных крупногабаритных машин на улице.