С 27 апреля на улице-дублере Ширямова запретят парковку грузовиков

— На улице будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.4.1 «Вид транспортного средства», которые будут действовать на грузовые автомобили, включая прицепы, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, — говорят в администрации города.