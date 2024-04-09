14 апреля новосибирцы увидят первый весенний звездопад «Лириды»

Лириды считаются волшебным и необычным звездопадом. Нередко они оставляют светящиеся шлейфы, могут стать яркими болидами. Ежегодно с 14 по 30 апреля у Лирид начинается фаза активности, но самый пик приходится на 21—22 апреля . Олег Кашин советует наблюдать за звездопадом вдали от освещения, например, за городом. Советует выделить для любования 2−3 часа. При этом астроном успокаивает: если не получится стать свидетелем Лирид — не беда. Ведь всегда есть причина поднять голову наверх: млечный путь, метеоры, созвездия. Особенно красиво под утро. Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что никакой аномальный жары летом в Новосибирске не будет.