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14 апреля новосибирцы увидят первый весенний звездопад «Лириды»

При благоприятных погодных условиях можно будет наблюдать до 18 метеоров в час.

Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом рассказал астроном Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Лириды считаются волшебным и необычным звездопадом. Нередко они оставляют светящиеся шлейфы, могут стать яркими болидами. Ежегодно с 14 по 30 апреля у Лирид начинается фаза активности, но самый пик приходится на 21—22 апреля. Олег Кашин советует наблюдать за звездопадом вдали от освещения, например, за городом. Советует выделить для любования 2−3 часа. При этом астроном успокаивает: если не получится стать свидетелем Лирид — не беда. Ведь всегда есть причина поднять голову наверх: млечный путь, метеоры, созвездия. Особенно красиво под утро. Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что никакой аномальный жары летом в Новосибирске не будет.

космос