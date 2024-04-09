В Екатеринбурге готовятся ввести новые ограничения для электросамокатов

Кроме того, начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыше предложил ограничить использование электросамокатов возле школ. Так как среди нарушителей ПДД с участием СИМ много школьников — они перемещаются на данных средствах передвижения от школы до дома.