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В Екатеринбурге готовятся ввести новые ограничения для электросамокатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. В Екатеринбурге в преддверии празднования 9 Мая в городе введут новые ограничения для любителей электросамокатов. Об этом заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети города Игорь Ощепков.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Во время праздников планируется ограничить движение СИМ возле улиц, где проходят общегородские праздники», — заявил Игорь Ощепков.

Председатель комитета напомнил, что в прошлом году горожане после празднования Дня города пожаловались на груду электросамокатов, брошенных на центральных улицах.

Ощепков уточнил, что новые ограничения начнут действовать во время празднования Дня Победы и во время других общегородских праздников и событий.

Также, по его данным, в городе будет увеличено количество специальных парковок для электросамокатов.

Кроме того, начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыше предложил ограничить использование электросамокатов возле школ. Так как среди нарушителей ПДД с участием СИМ много школьников — они перемещаются на данных средствах передвижения от школы до дома.

В компании Whoosh пообещали рассмотреть предложение главы городской ГИБДД.

Ранее Роман Ярыш озвучил статистику по числу нарушений с участием СИМ в Екатеринбурге. Он также назвал мотивы, которые побуждают школьников нарушать ПДД, когда они катаются на электросамокатах.

Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов.

ГИБДД