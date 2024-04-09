В Екатеринбурге готовятся ввести новые ограничения для электросамокатов

«Во время праздников планируется ограничить движение СИМ возле улиц, где проходят общегородские праздники», — заявил Игорь Ощепков.
Председатель комитета напомнил, что в прошлом году горожане после празднования Дня города пожаловались на груду электросамокатов, брошенных на центральных улицах.
Ощепков уточнил, что новые ограничения начнут действовать во время празднования Дня Победы и во время других общегородских праздников и событий.
Также, по его данным, в городе будет увеличено количество специальных парковок для электросамокатов.
Кроме того, начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыше предложил ограничить использование электросамокатов возле школ. Так как среди нарушителей ПДД с участием СИМ много школьников — они перемещаются на данных средствах передвижения от школы до дома.
В компании Whoosh пообещали рассмотреть предложение главы городской ГИБДД.
Ранее Роман Ярыш озвучил статистику по числу нарушений с участием СИМ в Екатеринбурге. Он также назвал мотивы, которые побуждают школьников нарушать ПДД, когда они катаются на электросамокатах.
Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов.