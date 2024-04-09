В Омске поменяли схему светофора на Перелета — Степанца

Светофорное регулирование организовано следующим образом:
В первой и второй фазах разрешается движение транспорта по улице Перелета в направлении проспекта Комарова во всех направлениях (в первой фазе при повороте налево следует предоставить преимущество пешеходам, пересекающим улицу Степанца на разрешающий сигнал пешеходного светофора);
В третьей и четвертой фазах транспорт может ехать по улице Перелета: в направлении улицы Крупской во всех направлениях (в третьей фазе при повороте налево следует предоставить преимущество пешеходам, пересекающим улицу Степанца на разрешающий сигнал пешеходного светофора);
В пятой фазе разрешается движение транспорта во всех направлениях по улице Степанца в направлении улицы Лукашевича;
В шестой фазе разрешается движение транспорта во всех направлениях по улице Степанца в направлении улицы Туполева (при повороте налево следует предоставить преимущество пешеходам, пересекающим улицу Перелета на разрешающий сигнал пешеходного светофора).
По словам Сергея Шелеста, принятые изменения исключают конфликт встречных транспортных потоков на Перелета, что позволит заранее занимать вторую полосу для движения в прямом направлении.
Примечательно, что работу светофора на Перелета — Степанца уже меняли 1 апреля 2024 года в связи с ремонтом бульвара Архитекторов.
Напомним, движение по части бульвара Архитекторов в связи с масштабной реконструкцией было закрыто с 24 марта 2024 года.