В Омске поменяли схему светофора на Перелета — Степанца

В первой и второй фазах разрешается движение транспорта по улице Перелета в направлении проспекта Комарова во всех направлениях (в первой фазе при повороте налево следует предоставить преимущество пешеходам, пересекающим улицу Степанца на разрешающий сигнал пешеходного светофора);



В третьей и четвертой фазах транспорт может ехать по улице Перелета: в направлении улицы Крупской во всех направлениях (в третьей фазе при повороте налево следует предоставить преимущество пешеходам, пересекающим улицу Степанца на разрешающий сигнал пешеходного светофора);



В пятой фазе разрешается движение транспорта во всех направлениях по улице Степанца в направлении улицы Лукашевича;



В шестой фазе разрешается движение транспорта во всех направлениях по улице Степанца в направлении улицы Туполева (при повороте налево следует предоставить преимущество пешеходам, пересекающим улицу Перелета на разрешающий сигнал пешеходного светофора).