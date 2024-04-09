В Новосибирске наводят порядок после зимнего периода

Дорожные учреждения продолжают работы по уборке проезжей части, тротуаров, а также организации отвода талых вод. «На сегодня готовность летней подметальной техники составляет 66%, переоборудование на летний режим планируется завершить до 15 апреля. Ежедневно на линию выходят до 19 единиц подметальной техники. Вывезено более 200 кубических метров мусора, почти 1,5 тонны смета и грязи. Дорожными учреждениями проводится работа по помывке дорожных знаков, барьерных ограждений и светофоров», — отметила исполняющая обязанности начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Олеся Богомазова.