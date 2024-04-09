В Новосибирске озеро Жемчужина Сибири удалось защитить от слива нечистот

«Рад сообщить, что нам удалось найти решение проблемы, взбудоражившей микрорайон. Мы с моими коллегами — заельцовскими депутатами Екатериной Шалимовой и Игорем Украинцевым — нашли альтернативное решение и нам удалось защитить озеро от сливов и обеспечить застройщика возможностью продолжать работы без ущерба для экологии микрорайона. Благодарю жителей Стрижей за неравнодушную позицию!», — обратился он в телеграм-канале к читателям.