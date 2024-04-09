В Новосибирске озеро Жемчужина Сибири удалось защитить от слива нечистот

«Рад сообщить, что нам удалось найти решение проблемы, взбудоражившей микрорайон. Мы с моими коллегами — заельцовскими депутатами Екатериной Шалимовой и Игорем Украинцевым — нашли альтернативное решение и нам удалось защитить озеро от сливов и обеспечить застройщика возможностью продолжать работы без ущерба для экологии микрорайона. Благодарю жителей Стрижей за неравнодушную позицию!», — обратился он в телеграм-канале к читателям.
По словам Полякова, компания «Комфорт» предоставила «Стрижам» возможность сливать дренажные воды со стройплощадки в свой ливневый коллектор, расположенный поблизости, при условии предварительной очистки стоков и соблюдения графика.
Напомним, митинг в защиту озера Жемчужина Сибири состоялся 7 апреля, во время мероприятия одного из журналистов избил участник пикета, по предположению очевидцев, нападавший был охранником кандидата в мэры Новосибирска Украинцева.
Добавим, что ранее в минприроды региона официально разрешили сливать в озеро сточные воды, но местные жители были не согласны с решением и проводили митинги.