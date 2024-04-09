Музыканты из Китая, стрит-фуд и стрит-арт ждут жителей Владивостока на фестивале «Майские»

Этой весной во Владивостоке состоится новый международный фестиваль уличной культуры «Владивосток. Майские» (12+), среди участников — талантливые художники, музыканты и повара, связанные с Дальним Востоком, а также две музыкальные группы из Китая. Об этом рассказали во время открытия гастрособытийного пространства «Агар-агар». Об «амбассадорах» дальневосточной кухни, формировании локальной идентичности у жителей Дальнего Востока и особенностях весеннего фестиваля — в материале ИА PrimaMedia.
Руководитель Pacific Russia Food Татьяна Заречнева отметила, что на площадке планируют развивать не только местную кухню, но и культуру, ведь локальная идентичность — это не только про еду, но и про музыку, людей, и литературу. Так, сейчас в заведении запущен лекторий про Владивосток, его историю и культурные процессы, а в ближайшее время планируется запуск музыкального лектория перед фестивалем «Владивосток. Майские» (12+).
«В этом году мы хотим показать то, что происходит в уличной культуре города — то есть, идентичность Дальнего Востока, которая раскрывается через то, как люди себя выражают вне дома. На фестивале будут представлены стрит-фуд, стрит-арт, уличная музыка, спорт и другое. Концепция “МАЙСКИХ” заключается в том, что мы соберем со всей России ребят, которые связаны с Дальним Востоком, среди исполнителей — группа “Марлины”, певец Максим Свобода и другие. Также хочу отметить, что впервые в нашем городе на большой уличной сцене выступят и две музыкальные группы из Китая — KyoYoko и Deer MX», — рассказала руководитель Pacific Russia Food.
Концепция самого гастрособытийного пространства «Агар-агар» заключается в том, чтобы показать жителям и гостям Владивостока, что дальневосточная кухня — это сочетание даров моря и тайги. Так, в заведении есть два гостевых зала: «Острова», главное украшение которого — вид из окна на море и яхты и «Тайга» — зал, сочетающий в интерьере материалы природных оттенков, доминирующим среди которых является дерево. Татьяна Заречнева рассказала о том, что в этих залах будут проводиться не только гастрономические ужины, но и основные мастер-классы для туристов, главная цель которых — популяризация дальневосточной кухни.
«Мы хотим, чтобы дальневосточная кухня была понятна и проста абсолютно всем, наше пространство — это точно история не только для каких-то богатых гурманов. Так, мы продолжаем проводить мастер-классы для детей и подростков, а также пробовать себя в новых форматах — вот буквально в воскресенье у нас был завтрак для мам. Мамы сидели и общались, а их дети, в это время учились готовить, при этом самому младшему ребёнку было всего 4 года», — рассказала Татьяна Заречнева.
«Если мы будем проводить мероприятия на этой площадке, то, помимо любопытства, у нас появятся самые настоящие амбассадоры дальневосточной кухни в различных уголках нашей страны. При этом очень важно и самим любить дальневосточную кухню, ведь только после того, как её полюбим мы, все, кто приезжает к во Владивосток также смогут влюбиться в нашу особенную гатрономическую культуру», — отметил Константин Шестаков.
Глава города объяснил, что открытие подобных площадок принесёт свои плюсы всем. Например, проведение гастрономических фестивалей в заведениях повлияет на популяризацию дальневосточной кухни по всей стране, а так как никто не сможет приготовить традиционные дальневосточные блюда лучше самих жителей региона — у людей с разных городов или даже стран появится желание приезжать на Дальний Восток. Также с помощью подобных пространств можно самим полюбить локальную кухню и приобщиться к местной культуре. Но и, конечно же, важно дать возможность реализовать себя тем ребятам, которые представляют дальневосточную кухню в различных точках общественного питания в городе.