Музыканты из Китая, стрит-фуд и стрит-арт ждут жителей Владивостока на фестивале «Майские»

«В этом году мы хотим показать то, что происходит в уличной культуре города — то есть, идентичность Дальнего Востока, которая раскрывается через то, как люди себя выражают вне дома. На фестивале будут представлены стрит-фуд, стрит-арт, уличная музыка, спорт и другое. Концепция “МАЙСКИХ” заключается в том, что мы соберем со всей России ребят, которые связаны с Дальним Востоком, среди исполнителей — группа “Марлины”, певец Максим Свобода и другие. Также хочу отметить, что впервые в нашем городе на большой уличной сцене выступят и две музыкальные группы из Китая — KyoYoko и Deer MX», — рассказала руководитель Pacific Russia Food.