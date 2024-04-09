Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь

Также Кратюк отметил, что весенние паводки могут оказаться проблемой для большинства мостов в районе. Дело в том, что эти сооружения невысокие, и в процессе паводка, когда реки несут не только ил, но и остатки деревьев, под мостом может образоваться импровизированная дамба, что приведет к подтоплениям. Так, он напомнил, что после паводков в прошлом году в районе пришлось демонтировать четыре моста.