Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе.
Сейчас под Симферополем идет глобальная инвентаризация всех мостовых переходов и трубопереходов. Все объекты условно разделаны на три категории: мосты, которые являются частью дорожной сети, переходы, возведенные хозяйственным способом в советские годы и пешеходные мосты, которые нужно сделать безопасными и привести в нормативное состояние, перечислил Кратюк.
«На данный момент проинвентаризировано 34 мостовых перехода. Это не финальная цифра, до 15 апреля показатель вырастет минимум на 30 процентов. Первое приоритетное направление — это мосты по которым движется трафик. Такие есть в Добровском, Гвардейском, Укромновском и Мирновском поселениях. Они рассекают поселение пополам и являются жизненно важными артериями. Таких важных мостов будет порядка 15 процентов», — обозначил Кратюк.
По его словам, пока ни один из обследуемых мостов не соответствует норме с точки зрения безопасности и внешнего вида.
Также Кратюк отметил, что весенние паводки могут оказаться проблемой для большинства мостов в районе. Дело в том, что эти сооружения невысокие, и в процессе паводка, когда реки несут не только ил, но и остатки деревьев, под мостом может образоваться импровизированная дамба, что приведет к подтоплениям. Так, он напомнил, что после паводков в прошлом году в районе пришлось демонтировать четыре моста.
«Только после инвентаризации мы поймем масштабы финансирования этого проекта. А бесхозные мосты, чтобы начать с ними работать, нужно узаконить. Конечно же, некоторые мосты, которые требуют срочного ремонта, будут отремонтированы вне программы, сразу», — уточнил собеседник.
По его словам, в процессе инвентаризации мостов возник вопрос о необходимости очистить минимум стометровую зону до мостового сооружения и вдоль всего русла, если река протекает в пределах населенного пункта, чтобы не возникало «опасных моментов».
После инвентаризации на страничках в своих соцсетях Денис Кратюк пообещал провести прямой эфир, в ходе которого он озвучит список мостовых сооружений и переходов, на которых будет вестись работа, «чтобы ни один проблемный мост не был упущен», а жители района могли обратиться на горячую линию или указать на упущения местных властей в ходе прямого эфира в соцсетях.
Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.