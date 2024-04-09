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Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма уже проведена инвентаризация 34-х мостовых переходов, к началу следующей недели эта цифра вырастет примерно на 30 процентов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал руководитель районной администрации Денис Кратюк.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе.

Сейчас под Симферополем идет глобальная инвентаризация всех мостовых переходов и трубопереходов. Все объекты условно разделаны на три категории: мосты, которые являются частью дорожной сети, переходы, возведенные хозяйственным способом в советские годы и пешеходные мосты, которые нужно сделать безопасными и привести в нормативное состояние, перечислил Кратюк.

«На данный момент проинвентаризировано 34 мостовых перехода. Это не финальная цифра, до 15 апреля показатель вырастет минимум на 30 процентов. Первое приоритетное направление — это мосты по которым движется трафик. Такие есть в Добровском, Гвардейском, Укромновском и Мирновском поселениях. Они рассекают поселение пополам и являются жизненно важными артериями. Таких важных мостов будет порядка 15 процентов», — обозначил Кратюк.

По его словам, пока ни один из обследуемых мостов не соответствует норме с точки зрения безопасности и внешнего вида.

Также Кратюк отметил, что весенние паводки могут оказаться проблемой для большинства мостов в районе. Дело в том, что эти сооружения невысокие, и в процессе паводка, когда реки несут не только ил, но и остатки деревьев, под мостом может образоваться импровизированная дамба, что приведет к подтоплениям. Так, он напомнил, что после паводков в прошлом году в районе пришлось демонтировать четыре моста.

«Только после инвентаризации мы поймем масштабы финансирования этого проекта. А бесхозные мосты, чтобы начать с ними работать, нужно узаконить. Конечно же, некоторые мосты, которые требуют срочного ремонта, будут отремонтированы вне программы, сразу», — уточнил собеседник.

По его словам, в процессе инвентаризации мостов возник вопрос о необходимости очистить минимум стометровую зону до мостового сооружения и вдоль всего русла, если река протекает в пределах населенного пункта, чтобы не возникало «опасных моментов».

После инвентаризации на страничках в своих соцсетях Денис Кратюк пообещал провести прямой эфир, в ходе которого он озвучит список мостовых сооружений и переходов, на которых будет вестись работа, «чтобы ни один проблемный мост не был упущен», а жители района могли обратиться на горячую линию или указать на упущения местных властей в ходе прямого эфира в соцсетях.

Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.