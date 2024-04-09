В Госдуме прокомментировали игру новосибирских разработчиков «Смута»

Зампредседателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин прокомментировал выход компьютерной игры «Смута». Ее создали новосибирские разработчики в компании Cyberia Nova.
Парламентарий полагает, что игра может пробудить интерес молодежи в истории России. В стране часто пишут книги и снимают сериалы на такую тематику, однако компьютерные игры по мотивам реальных событий пока не выпускали.
«Выход “Смуты” — первый пробный шаг построения нового российского гейминга. Государство в лице Института развития интернета фактически выступило издателем», — высказался Горелкин.
Депутат полагает, что игра может заинтересовать и западную аудиторию.