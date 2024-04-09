В школах Иркутской области проведут научные мастер-классы

Специальная автолаборатория посетит более 50 школ Иркутской области в рамках проекта «Мобильный Персей». На ее борту современное оборудование для проведения научных исследований. Именно этим займутся учащиеся школ Нижнеудинска, Вихоревки, Братска, Усолье-Сибирского, Зимы и Ангарска. Об этом сообщили в правительстве региона.
— Школьников ждут занятия по аэродинамике, пневматике, механике, прикладной математике, искусственному интеллекту, геометрии, астрономии, а также химико-экологическому анализу, — рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Мастер-классы по науке и технике пройдут для учащихся 4−8 классов, педагоги мобильной лаборатории называют своей главной целью выявление одаренных детей и поддержку в их обучении. В будущем «Мобильный Персей» планирует повышать квалификации учителей и сопровождать их в работе.