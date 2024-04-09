В школах Иркутской области проведут научные мастер-классы

Специальная автолаборатория посетит более 50 школ Иркутской области в рамках проекта «Мобильный Персей». На ее борту современное оборудование для проведения научных исследований. Именно этим займутся учащиеся школ Нижнеудинска, Вихоревки, Братска, Усолье-Сибирского, Зимы и Ангарска. Об этом сообщили в правительстве региона.