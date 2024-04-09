Набережную Гребного канала благоустроят в рамках механизма КРТ

Набережную Гребного канала в Нижнем Новгороде планируют благоустроить до начала жилищного строительства. Об этом сообщили представители регионального Минграда, отвечая на вопросы нижегородцев в социальных сетях.
Как отмечается, благоустройство на Гребном канале будут проводить в рамках комплексного развития территорий. Благодаря этому механизму на территории Гребного канала возможно создать все необходимые условия развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Кроме того, работы будут проводиться в два этапа. Сначала специалисты благоустроят набережную, проведут берегоукрепление и обустроят спортивную инфраструктуру. Жилищное строительство и размещение объектов социального значения запланировано во второй этап.
— Территории Гребного канала частично попадает в границы водоохранной зоны водного объекта реки Волга и это накладывает определенные ограничения при ее использовании, — говорится в сообщении.
При этом на территории разрешено строительство, проектирование, реконструкция, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования сооружений, которые обеспечивают водные объекты от загрязнения, засорения и заиливание.