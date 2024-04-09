В преддверии субботников и средников омичам назвали правила утилизации мусора

Что касается хозяйствующих субъектов, они убирают прилегающие территории, а также самостоятельно организуют вывоз собранного мусора, аналогично дворам — запрещено выставлять мешки с отходами к дороге или выбрасывать их на территории общего пользования или санплощадки во дворах и в частном секторе. Особенно это касается недобросовестных автосервисов, предпринимателей, реализующих плодоовощную продукцию и строительные материалы.