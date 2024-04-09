В преддверии субботников и средников омичам назвали правила утилизации мусора

Однако важно не только провести массовую генеральную уборку городских территорий, но и не дать появиться стихийным свалкам мусора, веток и шин.
В связи с чем омичам напомнили правила утилизации отходов.
Во дворах многоквартирных домов порядок должна наводить управляющая организация. После субботников мусор, накопившийся после уборки дворовой территории в мешках нужно складировать около контейнерных площадок, категорически запрещается выносить их в проезды или выставлять к дороге.
Что касается хозяйствующих субъектов, они убирают прилегающие территории, а также самостоятельно организуют вывоз собранного мусора, аналогично дворам — запрещено выставлять мешки с отходами к дороге или выбрасывать их на территории общего пользования или санплощадки во дворах и в частном секторе. Особенно это касается недобросовестных автосервисов, предпринимателей, реализующих плодоовощную продукцию и строительные материалы.
Городские службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проводят санитарную очистку территорий общего пользования, полосы отводы дорог.
Традиционно во время субботника большую помощь с вывозом отходов муниципалитету оказывает региональный оператор ООО «Магнит».
Регоператор организовал горячую линию по вопросам утилизации твердых коммунальных отходов: 35−25−25 и 8 962 054 85 53.
Информация по видам отходов и способам их утилизации представлена в карточках: