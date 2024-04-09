Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В преддверии субботников и средников омичам назвали правила утилизации мусора

В Омске с 8 апреля 2024 года стартовал месячник чистоты, тогда как общегородской субботник назначен на 20 апреля 2024 года. 10 апреля предприятия и организации Омска проведут первый средник.

7

Однако важно не только провести массовую генеральную уборку городских территорий, но и не дать появиться стихийным свалкам мусора, веток и шин.

В связи с чем омичам напомнили правила утилизации отходов.

Во дворах многоквартирных домов порядок должна наводить управляющая организация. После субботников мусор, накопившийся после уборки дворовой территории в мешках нужно складировать около контейнерных площадок, категорически запрещается выносить их в проезды или выставлять к дороге.

Что касается хозяйствующих субъектов, они убирают прилегающие территории, а также самостоятельно организуют вывоз собранного мусора, аналогично дворам — запрещено выставлять мешки с отходами к дороге или выбрасывать их на территории общего пользования или санплощадки во дворах и в частном секторе. Особенно это касается недобросовестных автосервисов, предпринимателей, реализующих плодоовощную продукцию и строительные материалы.

Городские службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проводят санитарную очистку территорий общего пользования, полосы отводы дорог.

Традиционно во время субботника большую помощь с вывозом отходов муниципалитету оказывает региональный оператор ООО «Магнит».

Регоператор организовал горячую линию по вопросам утилизации твердых коммунальных отходов: 35−25−25 и 8 962 054 85 53.

Информация по видам отходов и способам их утилизации представлена в карточках:

экология
флора и фауна