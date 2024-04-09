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В Казани на 11 участках полностью запретят ездить на электросамокатах

Также в этот список вошли 31 проезжая часть и две пешеходные улицы.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на 11 участках полностью запретят ездить на средствах индивидуальной мобильности. В этот список попали электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, нельзя будет кататься на Кремлевской набережной, в парках «Урам» и «Кырлай», у ТЦ «Парк Хаус», у парковок под Миллениумом, около Чаши и Горкинско-Ометьевского леса (со стороны проспекта Победы и улицы Родины), на участке от улицы Чернышевского до Лобачевского, а также на промзонах на улицах Миля и Родины.

Кроме того, запретят ездить на средствах индивидуальной мобильности на двух пешеходных улицах — Баумана и Петербургская. Еще в этот же список вошла 31 проезжая часть — магистральные улицы.

Отметим, в Казани сезон электросамокатов стартовал на прошлой неделе. Пока их будет всего 1,6 тысячи единиц.