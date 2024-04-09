В Казани на 11 участках полностью запретят ездить на электросамокатах

Согласно документу, нельзя будет кататься на Кремлевской набережной, в парках «Урам» и «Кырлай», у ТЦ «Парк Хаус», у парковок под Миллениумом, около Чаши и Горкинско-Ометьевского леса (со стороны проспекта Победы и улицы Родины), на участке от улицы Чернышевского до Лобачевского, а также на промзонах на улицах Миля и Родины.