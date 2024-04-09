Погода в Петербурге поставила один рекорд и готовится к новому

Вчерашний день был на редкость солнечным: 10 с половиной часов — «это много, но в прошлом году в этот день отмечено 11,1 часа солнечного сияния». Теплый воздух и много солнца способствовали прогреву, поэтому температура днем повысилась до плюс 14,4 градуса. Правда, это не рекорд: в 1890 году днём 8 апреля было на целый градус выше (плюс 15,4 градуса).
«В совокупности теплый день и самая теплая ночь вывели среднесуточную температуру 8 апреля на значение +10,7 градуса, которое и стало самым высоким для этого дня за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге. До этого самыми теплыми сутками было 8 апреля 2008 года со среднесуточной температурой +10,1 градуса», — поясняет Колесов.
Сегодняшняя ночь была не самой теплой, но день ожидается «отличный» — до 15−16 градусов в центре города.
«Так что с сутками пока даже непонятно, трудно рассчитать, всё на грани самого теплого дня. В 2001 году самая высокая среднесуточная температура воздуха в Санкт-Петербурге 9 апреля была +11,4 градуса», — отмечает синоптик.
А вот завтра, 10 апреля, рекорд должен состояться. А затем, после такой летней температуры, погода во второй половине недели вернется к обычным для апреля показателям.