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Погода в Петербурге поставила один рекорд и готовится к новому

Минувшие сутки стали самым теплым 8 апреля в Петербурге за весь ряд наблюдений — благодаря рекордно тёплой ночи и довольно тёплому дню. Об этом 9 апреля сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Фонтанка.ру

Вчерашний день был на редкость солнечным: 10 с половиной часов — «это много, но в прошлом году в этот день отмечено 11,1 часа солнечного сияния». Теплый воздух и много солнца способствовали прогреву, поэтому температура днем повысилась до плюс 14,4 градуса. Правда, это не рекорд: в 1890 году днём 8 апреля было на целый градус выше (плюс 15,4 градуса).

«В совокупности теплый день и самая теплая ночь вывели среднесуточную температуру 8 апреля на значение +10,7 градуса, которое и стало самым высоким для этого дня за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге. До этого самыми теплыми сутками было 8 апреля 2008 года со среднесуточной температурой +10,1 градуса», — поясняет Колесов.

Сегодняшняя ночь была не самой теплой, но день ожидается «отличный» — до 15−16 градусов в центре города.

«Так что с сутками пока даже непонятно, трудно рассчитать, всё на грани самого теплого дня. В 2001 году самая высокая среднесуточная температура воздуха в Санкт-Петербурге 9 апреля была +11,4 градуса», — отмечает синоптик.

А вот завтра, 10 апреля, рекорд должен состояться. А затем, после такой летней температуры, погода во второй половине недели вернется к обычным для апреля показателям.

рекорд