Прокуратура закрывает ярмарки в Хилокском микрорайоне

В связи с выявленными нарушениями прокуратура потребовала от мэрии города ликвидировать все незаконно функционирующие ярмарки в Хилокском микрорайоне. Процесс устранения нарушений находится под строгим контролем прокуратуры, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение законодательства на территории района.

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