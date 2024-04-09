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Прокуратура закрывает ярмарки в Хилокском микрорайоне

В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения законодательства.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Хилокском микрорайоне проведены масштабные проверки ярмарок, организованные прокуратурой совместно с Роспотребнадзором, Росреестром, Минпромторгом, МЧС, городской мэрией, администрацией Ленинского района и полицией.

В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения законодательства, касающиеся пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Среди обнаруженных проблем — отсутствие пожарной сигнализации и ответственных за пожарную безопасность лиц. Хранение просроченных продуктов, несоблюдение температурного режима хранения товаров и наличие запрещённой продукции. Такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей ярмарок.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура потребовала от мэрии города ликвидировать все незаконно функционирующие ярмарки в Хилокском микрорайоне. Процесс устранения нарушений находится под строгим контролем прокуратуры, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение законодательства на территории района.
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