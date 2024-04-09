Синоптики предупредили об опасном подъеме воды в реке под Челябинском

«В Челябинской области в ближайшие двое суток (9−10 апреля) в реке Урал в районе села Кизильское возможно достижение и превышение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление. Это может вызвать увеличение зоны затопления поймы, жилых и хозяйственных объектов, участков автодорог», — сказано в телеграм-канале Уральского Гидрометцентра.
В понедельник в 14:00 уровень воды в реке Урал неподалеку от гидропоста Кизильское достиг 561 см, что превышает отметку неблагоприятного гидрометеорологического явления на 41 см.
Губернатор Южного Урала Алексей Текслер ранее заявил, что расслабляться рано: ожидается напряженная ситуация с разливом рек в горнозаводской зоне области.