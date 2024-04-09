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Синоптики предупредили об опасном подъеме воды в реке под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля, ФедералПресс. Синоптики Уральского Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев об опасном гидрологическом явлении из-за паводка на реке Урал. Уровень воды превысил отметку неблагоприятных значений.

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Источник: РИА "ФедералПресс"

«В Челябинской области в ближайшие двое суток (9−10 апреля) в реке Урал в районе села Кизильское возможно достижение и превышение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление. Это может вызвать увеличение зоны затопления поймы, жилых и хозяйственных объектов, участков автодорог», — сказано в телеграм-канале Уральского Гидрометцентра.

В понедельник в 14:00 уровень воды в реке Урал неподалеку от гидропоста Кизильское достиг 561 см, что превышает отметку неблагоприятного гидрометеорологического явления на 41 см.

Губернатор Южного Урала Алексей Текслер ранее заявил, что расслабляться рано: ожидается напряженная ситуация с разливом рек в горнозаводской зоне области.