Синоптики предупредили об опасном подъеме воды в реке под Челябинском

«В Челябинской области в ближайшие двое суток (9−10 апреля) в реке Урал в районе села Кизильское возможно достижение и превышение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление. Это может вызвать увеличение зоны затопления поймы, жилых и хозяйственных объектов, участков автодорог», — сказано в телеграм-канале Уральского Гидрометцентра.