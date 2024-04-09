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Скрытый патруль: ГИБДД возобновила облавы на дорогах Калининграда

Водителей штрафуют за телефонные разговоры за рулём, проезд на красный свет и другие нарушения.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде Госавтоинспекция возобновила работу скрытого патруля. Об этом «Клопс» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Сотрудники объезжают город на служебной машине без нанесенных на неё опознавательных признаков и выявляют нарушителей ПДД. Далее информация передаётся по радиосвязи ближайшему экипажу ДПС, который останавливает водителя.

Первые нарушители были замечены в центре Калининграда. На проспекте Мира автомобилиста привлекли за то, что он двигался с непристёгнутым ремнём безопасности. На Ленинском проспекте другой шофёр разговаривал по телефону во время движения. По Гвардейскому проспекту следовала затонированная машина, а при повороте с Ленпроспекта на Театральную — женщина проехала на запрещающий сигнал светофора.

На всех нарушителей составили административные материалы. В ГИБДД отметили, что подобные профилактические рейды будут проходить и в дальнейшем. Водителям порекомендовали не нарушать правила.

На дорогах Калининградской области нарушителей ПДД начали ловить при помощи квадрокоптеров. На окружной и Приморском кольце запустили машину с камерой, которая фиксирует превышение скорости. В Калининграде на выездах из города камеры стали фиксировать проезд через стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

ГИБДД