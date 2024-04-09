Скрытый патруль: ГИБДД возобновила облавы на дорогах Калининграда

Первые нарушители были замечены в центре Калининграда. На проспекте Мира автомобилиста привлекли за то, что он двигался с непристёгнутым ремнём безопасности. На Ленинском проспекте другой шофёр разговаривал по телефону во время движения. По Гвардейскому проспекту следовала затонированная машина, а при повороте с Ленпроспекта на Театральную — женщина проехала на запрещающий сигнал светофора.