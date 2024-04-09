5 застройщиков в Кемерове начали выкупать дома в зоне реновации

Выкупаемое жильё будут поэтапно включать в постановления администрации. В этом случае собственнику придёт официальное уведомление о предстоящем выкупе. К этому моменту лучше иметь правоустанавливающие документы на дом, земельный участок и хозпостройки, чтобы оценщики оценили имущество корректно. Сейчас эксперты оценивают недвижимость внутри микрорайонов КРТ, встречаются с собственниками. Более 60 объектов уже прошли оценку и подписаны первые 10 соглашений.