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5 застройщиков в Кемерове начали выкупать дома в зоне реновации

Больше 60 объектов уже прошли оценку.

Как сообщает кемеровская мэрия, пять застройщиков начали выкупать дома в зоне реновации заискитимской части города. До этого дома для инженерной коммуникации и дорог выкупала администрация.

Выкупаемое жильё будут поэтапно включать в постановления администрации. В этом случае собственнику придёт официальное уведомление о предстоящем выкупе. К этому моменту лучше иметь правоустанавливающие документы на дом, земельный участок и хозпостройки, чтобы оценщики оценили имущество корректно. Сейчас эксперты оценивают недвижимость внутри микрорайонов КРТ, встречаются с собственниками. Более 60 объектов уже прошли оценку и подписаны первые 10 соглашений.

По словам Николая Хаблюка, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Кемерово, кемеровчане также могут задавать вопросы вОбщественной приёмной, где их смогут консультировать по вопросам выкупа и взаимодействия с застройщиками: по телефону 36−23−21 или лично на ул. 9 Января, 12 (с торца).