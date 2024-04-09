В Воронеже изменили маршруты четырех автобусов

Наиболее сложные изменения касаются маршрута № 28. С 6.00 до 19.00 эти автобусы поедут с Лизюкова по улицам Маршала Жукова, Хользунова и далее по маршруту. А обратно — с Солнечной по 45-й Стрелковой Дивизии, Донской, Хользунова и далее по маршруту.