В Воронеже изменили маршруты четырех автобусов

В Воронеже из-за переустройства газопровода, ливневой канализации, тепловых сетей и сетей связи, а также водопровода в месте строительства новой дороги закрыли движение транспорта в районе бывшего «Птичьего рынка». В связи с этим изменили путь четырех автобусов.
Наиболее сложные изменения касаются маршрута № 28. С 6.00 до 19.00 эти автобусы поедут с Лизюкова по улицам Маршала Жукова, Хользунова и далее по маршруту. А обратно — с Солнечной по 45-й Стрелковой Дивизии, Донской, Хользунова и далее по маршруту.
А вот с 16.00 до 19.00 автобусы № 28 направятся с Хользунова по Донской, Ясному проезду, улице Солнечной и далее по маршруту. А обратно — с Хользунова по улицам Маршала Жукова, Лизюкова и далее по маршруту.
Автобусы № 35 поедут с Хользунова по Донской, Беговой, Московскому проспекту и далее по маршруту. А обратно — с Московского проспекта по Беговой, Донской, Хользунова и далее по маршруту.
Маршрутки № 63 направятся с Хользунова по Донской, Беговой, Верещагина, Хользунова и далее по маршруту.
Автобусы № 77 поедут с Хользунова по Владимира Невского, Лизюкова, Маршала Жукова, Хользунова, далее по маршруту. И обратно с Хользунова по улицам Маршала Жукова, Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова. А затем уже по привычному маршруту.