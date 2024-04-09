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В Воронеже изменили маршруты четырех автобусов

Их направили по другому пути из-за строительства новой дороги на перекрестке улиц Хользунова и 60-й Армии.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже из-за переустройства газопровода, ливневой канализации, тепловых сетей и сетей связи, а также водопровода в месте строительства новой дороги закрыли движение транспорта в районе бывшего «Птичьего рынка». В связи с этим изменили путь четырех автобусов.

Наиболее сложные изменения касаются маршрута № 28. С 6.00 до 19.00 эти автобусы поедут с Лизюкова по улицам Маршала Жукова, Хользунова и далее по маршруту. А обратно — с Солнечной по 45-й Стрелковой Дивизии, Донской, Хользунова и далее по маршруту.

А вот с 16.00 до 19.00 автобусы № 28 направятся с Хользунова по Донской, Ясному проезду, улице Солнечной и далее по маршруту. А обратно — с Хользунова по улицам Маршала Жукова, Лизюкова и далее по маршруту.

Автобусы № 35 поедут с Хользунова по Донской, Беговой, Московскому проспекту и далее по маршруту. А обратно — с Московского проспекта по Беговой, Донской, Хользунова и далее по маршруту.

Маршрутки № 63 направятся с Хользунова по Донской, Беговой, Верещагина, Хользунова и далее по маршруту.

Автобусы № 77 поедут с Хользунова по Владимира Невского, Лизюкова, Маршала Жукова, Хользунова, далее по маршруту. И обратно с Хользунова по улицам Маршала Жукова, Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова. А затем уже по привычному маршруту.