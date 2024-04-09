МЧС: готовьтесь к сложной погоде. Будет не просто жара

ГУ МЧС по Петербургу 9 апреля предупреждает о возможном ухудшении погодных условий.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 10 апреля, в городе местами ожидаются грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Напомним, завтра погода готовится поставить рекорд апрельской жары, а во второй половине недели — вернется к обычным показателям.
Сегодня грозы отмечались в Псковской и Тверской областях.
При сильном ветре, напоминают спасатели, следует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, машину поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходам тоже надо обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья.