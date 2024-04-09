МЧС: готовьтесь к сложной погоде. Будет не просто жара

При сильном ветре, напоминают спасатели, следует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, машину поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходам тоже надо обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья.