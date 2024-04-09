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МЧС: готовьтесь к сложной погоде. Будет не просто жара

В Петербурге ожидаются грозы и ветер.

Сейчас в Вашингтоне: +21° 3 м/с 53% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

ГУ МЧС по Петербургу 9 апреля предупреждает о возможном ухудшении погодных условий.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 10 апреля, в городе местами ожидаются грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Напомним, завтра погода готовится поставить рекорд апрельской жары, а во второй половине недели — вернется к обычным показателям.

Сегодня грозы отмечались в Псковской и Тверской областях.

При сильном ветре, напоминают спасатели, следует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, машину поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходам тоже надо обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья.