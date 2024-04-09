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Летняя погода в Красноярске сменится сильным ветром и похолоданием

Красноярцев предупредили о сильном ветре.

Сейчас в Вашингтоне: +21° 3 м/с 53% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

Как сообщили в мэрии, завтра, 10 апреля, в центральных и южных районах местами ожидается сильный западный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/с.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают правила поведения при опасном ветре:

соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах города; держаться подальше от рекламных и других слабо укрепленных конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать возле них автомобили; избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам; плотно закрывать окна в помещениях.

Одновременно с этим ночью на севере центральных и в горах южных районов местами сильный снег, ожидается гололедица.

Также с завтрашнего дня в Красноярске начнет холодать. Днем температура опустится до 10. Самым холодным днем станет четверг, 11 апреля — в этот день температура опустится до 0, а ночью в город придут отрицательные температуры.