Летняя погода в Красноярске сменится сильным ветром и похолоданием

Как сообщили в мэрии, завтра, 10 апреля, в центральных и южных районах местами ожидается сильный западный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/с.
Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают правила поведения при опасном ветре:
соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах города; держаться подальше от рекламных и других слабо укрепленных конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать возле них автомобили; избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам; плотно закрывать окна в помещениях.
Одновременно с этим ночью на севере центральных и в горах южных районов местами сильный снег, ожидается гололедица.
Также с завтрашнего дня в Красноярске начнет холодать. Днем температура опустится до 10. Самым холодным днем станет четверг, 11 апреля — в этот день температура опустится до 0, а ночью в город придут отрицательные температуры.