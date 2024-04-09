Летняя погода в Красноярске сменится сильным ветром и похолоданием

соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах города; держаться подальше от рекламных и других слабо укрепленных конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать возле них автомобили; избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам; плотно закрывать окна в помещениях.