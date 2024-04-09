Чайка попала в двигатель самолета, направлявшегося в Сочи

В двигатель самолета, направлявшегося в Сочи, попала птица. Рейс обошелся без аварийных посадок.



Отечественное судно Sukhoi Superjet 100 направлялось из Стамбула в российский город, на его борту было 83 пассажира. Когда пилоты услышали странный звук, исходивший из мотора, самолет находился уже на высоте 2,8 км. Выяснилось, что в двигатель попала чайка, сообщил Телеграм-канал SHOT.



Однако экипаж самолета принял решение продолжить полет, несмотря на данный инцидент. Воздушный корабль приземлился в Сочи в штатном режиме, согласно рейсовому расписанию.



Ранее «Новая Кубань» писала, что самолет Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе. Вылет судна приостановили. Среди пассажиров началась паника, их эвакуировали.