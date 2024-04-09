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Чайка попала в двигатель самолета, направлявшегося в Сочи

Птицу обнаружили в моторе на высоте 2,8 км.

Источник: Новая Кубань

В двигатель самолета, направлявшегося в Сочи, попала птица. Рейс обошелся без аварийных посадок.

Отечественное судно Sukhoi Superjet 100 направлялось из Стамбула в российский город, на его борту было 83 пассажира. Когда пилоты услышали странный звук, исходивший из мотора, самолет находился уже на высоте 2,8 км. Выяснилось, что в двигатель попала чайка, сообщил Телеграм-канал SHOT.

Однако экипаж самолета принял решение продолжить полет, несмотря на данный инцидент. Воздушный корабль приземлился в Сочи в штатном режиме, согласно рейсовому расписанию.

Ранее «Новая Кубань» писала, что самолет Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе. Вылет судна приостановили. Среди пассажиров началась паника, их эвакуировали.