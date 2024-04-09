В Перми продлят трамвайные маршруты № 3 и № 12

Начальник дорожного департамента горадминистрации Перми рассказал «Комсомолке» о том, что трамваи должны стать основой городского транспорта.
— За три года предстоит реконструировать и построить 35 километров трамвайных путей, — рассказал Анатолий Путин. — В Пермь уже поступили 30 новых вагонов трамваев и ждем еще 14.
Также в городе собираются продлить трамвайные маршруты 3 и 12.
— 12-й маршрут, который идет сейчас от улицы Мира до Разгуляя, продлим до Пермской ярмарки, — рассказал Анатолий Путин, — А трамваи 3-го маршрута будут ходить через Центральный рынок до Велты. При этом 6-й маршрут решено сохранить.