В апреле жители Краснодарского края смогут увидеть звездопад Лириды

Этот метеорный поток состоит из обломков, исходящих из кометы Тэтчер, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 415,5 лет.



Наблюдатели звездопада смогут увидеть до 18 метеоров в час. Область вылета метеоров (радиант) находится на границе созвездий Геркулес и Лира, откуда и происходит название звездопада.



Лириды являются одним из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный за века хвостом кометы Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100−120 км со скоростью около 49 км/с и создают красивые вспышки света, которые мы видим как метеоры.