В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом

«На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 175 случаев, что на 25% выше, чем на предыдущей неделе», — сообщается на сайте организации.
При этом в Севастополе, напротив, наметилось снижение уровня заболеваемости. За истекшую неделю выявили 142 новых случая, что на 44% ниже по сравнению с предыдущими показателями.
В целом по России заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 продолжает снижаться, сообщают в федеральной службе Роспотребнадзора.
«В России по итогам 14 недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 3,8% — всего зарегистрировано почти 600 тыс. случаев».
Количество пациентов, заболевших в течение недели COVID-19, снизилось на 7,2%. Всего в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания.
Тенденция снижения статистики наблюдается на протяжении уже нескольких недель. Так, по последним показателям, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 13,8%, коронавирусной инфекцией — на 13,4%.