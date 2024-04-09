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В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Количество пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму, за последнюю неделю выросло на 25%. Об этом сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

«На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 175 случаев, что на 25% выше, чем на предыдущей неделе», — сообщается на сайте организации.

При этом в Севастополе, напротив, наметилось снижение уровня заболеваемости. За истекшую неделю выявили 142 новых случая, что на 44% ниже по сравнению с предыдущими показателями.

В целом по России заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 продолжает снижаться, сообщают в федеральной службе Роспотребнадзора.

«В России по итогам 14 недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 3,8% — всего зарегистрировано почти 600 тыс. случаев».

Количество пациентов, заболевших в течение недели COVID-19, снизилось на 7,2%. Всего в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания.

Тенденция снижения статистики наблюдается на протяжении уже нескольких недель. Так, по последним показателям, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 13,8%, коронавирусной инфекцией — на 13,4%.

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