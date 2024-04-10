«У сына была страшная болезнь, из-за которой он потерял лицо»: Отец оперного певца Кунгурова впервые назвал истинную причину его смерти

— Я очень любила своего брата, мы восхищались его творчеством. Он молодец, что пошел этой дорогой. Талант у него был исключительно свой, — рассказала «КП» сестра Кунгурова Наталья. — Впервые он проявился в 15 лет, Женя просто начал петь, тогда никто не мог и подумать, что он пойдет в оперные певцы. Он почувствовал свой голос и пел всегда и везде. Исполнял оперу в любую свободную минут. Помню, как он к деду приезжал, его на всю улицу было слышно. Он запевал в соседнем переулке, и мы знали, к нам приехал Женя, он уже рядом. Это было невообразимо. Даже утром, когда все еще спали, он вставал и начинал петь.