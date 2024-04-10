«У сына была страшная болезнь, из-за которой он потерял лицо»: Отец оперного певца Кунгурова впервые назвал истинную причину его смерти

40-летний оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров был на пике карьеры. Со стороны, казалось, что в его жизни все было прекрасно. Второй брак: красавица жена, двое детей — сын и дочка. На шоу «Голос» Кунгурова заметил Градский. И тут понеслось — ведущий и соведущий передач, в том числе шоу «Романтика романса».
Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров наградили певца званиями заслуженного артиста Ингушетии и Чеченской республики. В 2022-м году он становится солистом Калининградского музыкального театра. Его зовут выступать в Кремлевский дворец. Апогеем всего стало присуждение звания заслуженного артиста России. И тут на фоне всех успехов любимец публики кончает с собой. «КП» узнала у близких, что привело к этой трагедии.
«ПЕЛ С 15 ЛЕТ»
Евгений Кунгуров родился в небольшом городке Заречный Свердловской области. Отец певца — десантник, ветеран войны в Афганистане. Мать пела в студенческом ансамбле. Но семья не считает, что талант артисту передался не от родственников.
— Я очень любила своего брата, мы восхищались его творчеством. Он молодец, что пошел этой дорогой. Талант у него был исключительно свой, — рассказала «КП» сестра Кунгурова Наталья. — Впервые он проявился в 15 лет, Женя просто начал петь, тогда никто не мог и подумать, что он пойдет в оперные певцы. Он почувствовал свой голос и пел всегда и везде. Исполнял оперу в любую свободную минут. Помню, как он к деду приезжал, его на всю улицу было слышно. Он запевал в соседнем переулке, и мы знали, к нам приехал Женя, он уже рядом. Это было невообразимо. Даже утром, когда все еще спали, он вставал и начинал петь.
С выбором профессии Кунгурову помог определиться отец. Именно он предложил сыну отправиться покорять Москву.
— Папа предложил развиваться сыну в плане голоса, — продолжает сестра певца. — Сказал, что надо поехать в Москву и попробовать: «Раз ты поешь, давай, возьмут или не возьмут». И его сразу приняли в консерваторию. Тут все и началось. Затем шоу «Голос», мы все смотрели его и гордились.
О проблемах Кунгурова знала не вся семья. Для многих случившееся стало настоящим откровением.
— У него все было хорошо. Сын родился, дочка родилась. С деньгами все было хорошо. Можно ли было это предотвратить, я не знаю, — признается сестра. — Мы шокированы, но это его жизнь была. Сейчас много чего пишут и мы узнаем много чего интересного. По поводу диагноза я ничего не знала.
«ОН ПОТЕРЯЛ СЕБЯ»
Сейчас многие в семье теряются в догадках, что толкнуло оперного певца на такой шаг.
— Почему жена не била тревогу, надо у нее спросить, — делится Наталья. — Она, видимо, не хочет общаться, если не выходит на связь со СМИ. Для нашей семьи это трагедия. Но настоящую правду знает только его жена и отец.
Отец Кунгурова, будучи военным, долгое время хранил молчание. Но для «КП» он решил сделать исключение.
— Мне тяжело говорить, знаете, сколько людей мне уже позвонили, я всем отказываю, — вздохнул отец Кунгурова Виктор. — Но вам скажу, в последнее время сын очень сильно болел. Поэтому и не выдержал. Он болел не физически.
— У него было раздвоение личности?
— Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит.
— Евгений не мог двигаться?
— Он двигался. Но говорил: «У меня голова где-то там…». Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу.
«ПРОБЛЕМЫ С ЖЕНОЙ И АЛКОГОЛЕМ»
По еще одной версии, в последнее время в семье Кунгурова был разлад. Супруга Евгения якобы хотела развестись со своим мужем. Информация о предполагаемом иске была опубликована на сайте Пресненского суда. Заявление о разводе, согласно картотеке суда, было подано еще в июне 2023 года. Однако суд отклонил его.
Перед смертью актер написал последнее сообщение жене. В нем он рассказал, что она найдет его тело в ванной. Супруга обратилась в полицию, но было уже поздно.
— Про развод с женой я первый раз вообще слышу, — признался «КП» отец певца.
Также в семье не знают и о проблемах с алкоголем у певца, о которых сообщают в Сети. Якобы в последнее время артист сильно злоупотреблял спиртным. Сам же артист делился, что ранее у него действительно была небольшая страсть к выпивке. Его пытались остановить и его первая супруга, с которой он развелся, и отец. Но все было бесполезно, пока Кунгуров сам не понял, что набрал 20 килограммов веса и так продолжаться больше не может. После этого, как рассказывал артист, он бросил алкоголь.
У Кунгурова осталось двое детей. Сейчас по факту его смерти проводится проверка. Следов криминальной смерти на теле певца не нашли.