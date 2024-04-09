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Где отключат горячую воду с 15 апреля в Волгограде?

Отключения будут связаны с подготовкой к следующему осенне-зимнему периоду и необходимостью проверить трубы на прочность.

Источник: Reuters

Отключения связаны с подготовкой к следующему осенне-зимнему периоду. Работы специалисты компании «Концессии теплоснабжения» начнут уже на предстоящей неделе.

В Ворошиловском районе с 15 по 16 апреля подачу ресурса приостановят в домах на ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52.

В Кировском районе в эти же дни горячей воды не будет в пос. Саши Чекалина, 3, 7, 8. С 15 по 26 апреля — на ул. Козака, 96; ул. К. Минина, 86; ул. им. 64 Армии, 22а.

В Красноармейском районе 15 апреля без удобств останутся жители дома на ул. Доценко, 70; с 15 по 22 апреля — на ул. Лазоревая, 187, 193; ул. Минская, 218, 222, 226; ул. Фролова, 4; ул. Луговая, 142.

В Краснооктябрьском районе воду отключат с 15 по 17 апреля по адресам:

  • ул. Титова, 20а;
  • ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11а, 15а;
  • ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;
  • ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;
  • ул. Таращанцев, 55, 61, 63.
  • С 15 по 25 апреля:
  • ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
  • ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;
  • ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;
  • ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;
  • ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
  • ул. Вершинина 5, 7, 24;
  • ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;
  • ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;
  • ул. Правды, 2, 4;
  • ул. Лермонтова, 30;
  • ул. Нестерова, 16, 16а;
  • ул. Высокая, 18а, 18б;
  • ул. Промышленная, 8, 10;
  • Ул. Мичурина, 19, 22;
  • ул. Новоремесленная, 13.

В Советском районе с 15 по 17 апреля подачу ресурса приостановят в домах:

  • ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
  • ул. Балакирева, 2;
  • ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;
  • ул. Новосибирская, 66;
  • ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;
  • пр-т Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;
  • ул. Мариупольская, 10, 12, 14;
  • ул. Запорожская, 3;
  • ул. Шауляйская, 4а, 2а;
  • ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;
  • ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52;
  • ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80;
  • ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71;
  • ул. Ивановского, 4, 6, 12;
  • ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;
  • ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а.

С 15 по 26 апреля на ул. Голубятникова, 9, 10, 12; ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162; ул. Терешковой, 9.

В Тракторозаводском районе с 15 по 17 апреля без горячей воды останутся в домах:

  • ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • ул. Мясникова, 2, 8, 16;
  • ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;
  • ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;
  • ул. Н. В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
  • ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;
  • ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;
  • ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;
  • ул. Кастерина, 2, 4, 6.

В Центральном и Дзержинском районах отключения начнутся с 17 и 19 апреля соответственно.

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