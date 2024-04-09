Где отключат горячую воду с 15 апреля в Волгограде?

Отключения связаны с подготовкой к следующему осенне-зимнему периоду. Работы специалисты компании «Концессии теплоснабжения» начнут уже на предстоящей неделе.
В Ворошиловском районе с 15 по 16 апреля подачу ресурса приостановят в домах на ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52.
В Кировском районе в эти же дни горячей воды не будет в пос. Саши Чекалина, 3, 7, 8. С 15 по 26 апреля — на ул. Козака, 96; ул. К. Минина, 86; ул. им. 64 Армии, 22а.
В Красноармейском районе 15 апреля без удобств останутся жители дома на ул. Доценко, 70; с 15 по 22 апреля — на ул. Лазоревая, 187, 193; ул. Минская, 218, 222, 226; ул. Фролова, 4; ул. Луговая, 142.
В Краснооктябрьском районе воду отключат с 15 по 17 апреля по адресам:
- ул. Титова, 20а;
- ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11а, 15а;
- ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;
- ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;
- ул. Таращанцев, 55, 61, 63.
- С 15 по 25 апреля:
- ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
- ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;
- ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;
- ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;
- ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- ул. Вершинина 5, 7, 24;
- ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;
- ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;
- ул. Правды, 2, 4;
- ул. Лермонтова, 30;
- ул. Нестерова, 16, 16а;
- ул. Высокая, 18а, 18б;
- ул. Промышленная, 8, 10;
- Ул. Мичурина, 19, 22;
- ул. Новоремесленная, 13.
В Советском районе с 15 по 17 апреля подачу ресурса приостановят в домах:
- ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- ул. Балакирева, 2;
- ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;
- ул. Новосибирская, 66;
- ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;
- пр-т Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;
- ул. Мариупольская, 10, 12, 14;
- ул. Запорожская, 3;
- ул. Шауляйская, 4а, 2а;
- ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;
- ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52;
- ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80;
- ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71;
- ул. Ивановского, 4, 6, 12;
- ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;
- ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а.
С 15 по 26 апреля на ул. Голубятникова, 9, 10, 12; ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162; ул. Терешковой, 9.
В Тракторозаводском районе с 15 по 17 апреля без горячей воды останутся в домах:
- ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- ул. Мясникова, 2, 8, 16;
- ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;
- ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;
- ул. Н. В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
- ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;
- ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;
- ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;
- ул. Кастерина, 2, 4, 6.
В Центральном и Дзержинском районах отключения начнутся с 17 и 19 апреля соответственно.