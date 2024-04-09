В зоне СВО погиб сотрудник городской администрации из Пермского края

В Октябрьском городском округе 9 апреля простились с погибшим на передовой СВО Южаковым Сергеем Александровичем.
До ухода на фронт добровольцем 8 октября 2023 года он работал программистом в администрации округа. Как рассказали в администрации, долгое время от Сергея не было известий, но несмотря на все ожидания пришло страшное известие. Сергей Александрович погиб в зоне проведения СВО при выполнении воинского долга.
На личной странице Сергея Южакова одной из соцсетей указано, что он родился в селе Петропавловск 26 декабря 1985 года. Получил высшее образование в Уральском государственном педуниверситете.
«Невозможно поверить! Энергичный, правдолюбивый Сергей оставил глубокий след в сердцах многих коллег, друзей, знакомых. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!», — говорится в некрологе администрации Октябрьского.