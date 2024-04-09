В зоне СВО погиб сотрудник городской администрации из Пермского края

До ухода на фронт добровольцем 8 октября 2023 года он работал программистом в администрации округа. Как рассказали в администрации, долгое время от Сергея не было известий, но несмотря на все ожидания пришло страшное известие. Сергей Александрович погиб в зоне проведения СВО при выполнении воинского долга.