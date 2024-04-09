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В Самаре рядом с межвузовским кампусом построят школу и детсад

Территорию оснащают объектами социальной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре рядом с международным межвузовским кампусом планируют построить детский сад и школу. Кроме того, на участке предполагается возведение жилой застройки, объектов здравоохранения, спорта и многое другое.

— Сегодня мы активно ведем переговоры с индустриальными партнерами, которые будут застраивать территорию, прилегающую к будущему студгородку. Параллельно администрация Самары готовит программу развития транспортного обеспечения этого района, — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Работы по строительству кампуса реализуются в рамках национального проекта «Наука и университеты». Проект возведут вблизи стадиона «Солидарность Самара Арена». На территории появятся «город в городе», рекреационные пространства, спортивные и прогулочные зоны.

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