В Самаре рядом с межвузовским кампусом построят школу и детсад

В Самаре рядом с международным межвузовским кампусом планируют построить детский сад и школу. Кроме того, на участке предполагается возведение жилой застройки, объектов здравоохранения, спорта и многое другое.
— Сегодня мы активно ведем переговоры с индустриальными партнерами, которые будут застраивать территорию, прилегающую к будущему студгородку. Параллельно администрация Самары готовит программу развития транспортного обеспечения этого района, — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
Работы по строительству кампуса реализуются в рамках национального проекта «Наука и университеты». Проект возведут вблизи стадиона «Солидарность Самара Арена». На территории появятся «город в городе», рекреационные пространства, спортивные и прогулочные зоны.