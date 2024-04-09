28 светофоров модернизируют в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Работы на улицах Должанской и Совнаркомовской, проспектах Гагарина, Ленина, Молодежном пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С модернизацией светофоров в некоторых точках города изменится схема дорожного движения.
По словам ведущего инженера «Центра организации дорожного движения» Дмитрия Мацкевича, планируется установка новых современных светофоров с отсчетом времени, с дополнительными секциями на консолях со светодиодными лентами, повторяющими сигналы светофора, и информационными секциями с человечками белого цвета и стрелками, напоминающих водителям о пересечении движения пешеходов.
Специалисты подчеркнули, что светофоры планируют оборудовать для включения в интеллектуальную транспортную систему. Электропроводку к объектам проведут под землей.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году запланировали ремонт 14 участков дорог по нацпроекту БКД, также в рамках сложившейся на торгах экономии добавили еще два объекта. Среди них участки на проспектах Гагарина, Ленина, Московском шоссе, улицах Усилова, Фруктовой, Нижне-Волжской набережной.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что улицу Ильинскую начнут реконструировать в 2024 году.