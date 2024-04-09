28 светофоров модернизируют в Нижнем Новгороде

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году запланировали ремонт 14 участков дорог по нацпроекту БКД, также в рамках сложившейся на торгах экономии добавили еще два объекта. Среди них участки на проспектах Гагарина, Ленина, Московском шоссе, улицах Усилова, Фруктовой, Нижне-Волжской набережной.