И.о. мэра Новосибирска Клемешов раскритиковал подчинённых за «облака пыли»

«Сначала-то, наверное, надо смочить, потом уже подметать, собирать эту крошку и вот эту всю пыль. Практически каждый год, пока мы не настроимся эту работу цивилизованно выполнять, выхватываем негатив. Вроде бы новичков нет ни в дорожно-эксплуатационных учреждениях, ни в администрациях районов. Но тем не менее на те же грабли мы почему-то продолжаем наступать», — посетовал градоначальник.