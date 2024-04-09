И.о. мэра Новосибирска Клемешов раскритиковал подчинённых за «облака пыли»

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал дорожные службы за сухую уборку дорог после зимы. Об этом сообщает портал «Новосибирские новости».
Речь об этом зашла на аппаратном совещании в администрации города во вторник, 9 апреля, где градоначальнику было доложено, что пока лишь 66% машин готовы к подметанию улиц, а полностью переоборудовать технику в Дептрансе планируют только к 15 апреля..
Как отметил Клемешов, установившаяся в городе погода оптимально подходит для влажной уборки городских магистралей, в то время как в социальных сетях множатся ролики с «облаками пыли», поднимаемыми машинами в ходе подметания дорог.
«Сначала-то, наверное, надо смочить, потом уже подметать, собирать эту крошку и вот эту всю пыль. Практически каждый год, пока мы не настроимся эту работу цивилизованно выполнять, выхватываем негатив. Вроде бы новичков нет ни в дорожно-эксплуатационных учреждениях, ни в администрациях районов. Но тем не менее на те же грабли мы почему-то продолжаем наступать», — посетовал градоначальник.
Также, по его словам, помимо улиц, в мегаполисе пора начинать отмывать после зимы и остановки общественного транспорта..
Кроме того, чиновник обратил внимание на мусор, который остаётся на улично-дорожной сети и рядом мусорными контейнерами во дворах и на внутриквартальных территориях. В результате он поручил подчинённым мотивировать предпринимателей и управляющие организации навести порядок вокруг нестационарных объектов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что депутат ГД Аксёненко записал видеопослание будущему мэру Новосибирска.