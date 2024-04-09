Краснокнижные бакланы впервые прилетели на омскую реку

На реке Аркарка, протекающей на юге Тарского района, заметили малых бакланов и лебедей. Первые птицы занесены в Красную книгу России. Кадрами поделились в паблике «Тара360º». Напомним, что в конце марта в наш регион уже вернулись грачи, гуси и скворцы.
«Этот вид мало того, что редкий, так еще и неспецифичный для Сибири. И в Омской области наблюдается впервые. К сожалению, численность вида сокращается из-за человеческого фактора и очень много птиц гибнет в рыболовных сетях», — написал местный житель.