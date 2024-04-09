И снова — «Грачи прилетели». В Ленинградской области все как у Саврасова

Весьма любопытно, что грачи могут улетать на зимовку очень далеко. По данным орнитологов, часть птиц отправляются на Средиземное море — и проводят холодный сезон в Италии, Испании, Португалии. Но некоторые летят гораздо дальше и проводят зиму в Восточной Африке, а некоторые — в Индии.