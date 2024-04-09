Ураза-байрам 2024. Мусульмане отмечают один из самых важных праздников

В 2024 году Ураза-байрам приходится на 10 апреля и празднуется три дня. Для мусульман это символ возрождения, когда человек очищается от всего плохого.
О традициях праздника корреспонденту chel.aif.ru рассказали в Региональном духовном управлении мусульман Челябинской и Курганской областей.
Большой праздник.
Ради довольства Всевышнего верующие воздерживаются от еды и питья, от сквернословия и дурных поступков. После этого люди должны совершать только благие деяния, которые приближают их к Аллаху. Правоверные мусульмане готовятся заранее к празднованию Ураза-байрама. До праздника считается правильным обязательная выплата милостыни разговения (закят аль-фитр) в пользу нуждающихся. Перед Ураза-байрамом нужно пожертвовать деньги на благотворительность, чтобы все могли встретить этот праздник вне зависимости от материального благополучия, так как проявление милосердия по отношению к нуждающимся является основной сутью данного праздника.
В этот день принято собираться в большом кругу близких за праздничным столом. Немаловажным является поддержание родственных связей — принято ходить друг к другу в гости.
Верующие традиционно поздравляют друг друга в этот день со словами «Ид мубарак!», что в переводе на русский значит: «Желаю тебе благословенного праздника!».
Региональное духовное управление мусульман искренне от всей души поздравляет правоверных мусульман с наступлением Священного праздника Ураза байрам! Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха, Господа миров, искренней веры, доброй надежды и деяний желаю вам в этот светлый праздник «Ураза-Байрам»!