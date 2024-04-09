Ураза-байрам 2024. Мусульмане отмечают один из самых важных праздников

Ради довольства Всевышнего верующие воздерживаются от еды и питья, от сквернословия и дурных поступков. После этого люди должны совершать только благие деяния, которые приближают их к Аллаху. Правоверные мусульмане готовятся заранее к празднованию Ураза-байрама. До праздника считается правильным обязательная выплата милостыни разговения (закят аль-фитр) в пользу нуждающихся. Перед Ураза-байрамом нужно пожертвовать деньги на благотворительность, чтобы все могли встретить этот праздник вне зависимости от материального благополучия, так как проявление милосердия по отношению к нуждающимся является основной сутью данного праздника.