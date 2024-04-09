Нижегородцы предложили переименовать парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Нижегородцы предложили несколько вариантов, чтобы переименовать парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Они обсудили это под постом главы региона Глеба Никитина в социальных сетях.
Так, нижегородец Владимир Н. написал, что не понимает, почему парк называется «Швейцария». Он предложил новое название общественному пространству — парк имени Ю. А. Гагарина. Другая нижегородка Алла П. предложила парку вернуть его историческое название имени Петра Кринова. Поступило и другое предложение — парк имени Ленинского комсомола.
Напомним, в 2020 администрация города уже предлагала переименовать парк «Швейцария». Местные жители могли самостоятельно выбрать название для парка.
Напомним, ранее стало известно, что парк 800-летия Нижнего Новгорода стал победителем всероссийского конкурса и занял лидирующие позиции во всех номинациях.