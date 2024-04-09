Крупная змея заползла в детский сад на Кубани — фото

Крупную змею отловили в детском саду Крымского района Кубани. Пострадавших в результате встречи с пресмыкающимся нет. За сутки спасатели дважды выезжали для устранения рептилий. Еще одну обнаружили в Славянском районе. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал «Кубань-СПАС»(18+).
Инцидент произошел в дошкольном учреждении хутора Непиль. Как рассказали спасатели, змея заползла под батарею. Сотрудники детсада обнаружили ее во время уборки и сразу обратились по единому номеру «112». На текущий момент никакой опасности детям или сотрудникам учреждения не грозит.
Аналогичная ситуация случилась в станице Анастасиевской Славянского района. Хозяева дома делали уборку во дворе, когда заметили внушительных размеров рептилию. Она спряталась под крыльцом жилища.
Спасатели отловили змей и выпустили в естественную среду обитания, а также напомнили несколько важных правил в случае встречи с рептилиями:
1. Замрите и осторожно осмотрите место перед собой, чтобы избежать наступления на змею. Помните, что там, где вы видите одну змею, могут быть и другие.
2. Нужно медленно отойти на безопасное расстояние, избегая резких движений, которые могут вызвать агрессию у животного.
3. Не пытаться вступать в контакт си змеей, не использовать средства для ее уничтожения или запугивания. Это может привести к непредсказуемым последствиям и увеличить риск нападения.
4. В случае угрозы обратиться за помощью по номеру «112» или обратиться к специалистам по безопасному удалению змей.