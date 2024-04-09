Абрикосы зацвели в Воронежской области

Аномальная жара, которая пришла в Воронежскую область в апреле, спровоцировала раннее пробуждение многих растений. Так, например, в регионе начали цвести абрикосы. За короткий промежуток времени в Воронежской области распустились не только первоцветы, но и те цветы, которые обычно можно увидеть во всей красе гораздо позже. Так, например, на лесных полянах уже отцветают «самсончики», хотя, как правило, их цветение приходится на конец апреля. Абрикосовые деревья распустились не только на юге области, но и в самом Воронежа. Жители региона поделились в сети снимками весенних натюрмортов.