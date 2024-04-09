Инспектор ФСИН в Кузбассе брал взятки за запрещённые передачки

Как сообщают кузбасские следователи, 28-летний инспектор по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными регионального управления ФСИН России обвиняется в получении взятки.
По версии следствия, с августа прошлого года по март текущего фигурант получал безналичные переводы от осуждённого через посредника. Это была взятка от отбывающего наказание за пронос на режимную территорию запрещённых предметов.
Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. В доме мужчины сотрудники провели обыск.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Действиям взяткодателя и посредника также дадут правовую оценку.