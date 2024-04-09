Национальная кухня, халяль-маркет и мастер-классы — на двух площадках Казани отметят Ураза-байрам

На двух площадках Казани 10 апреля отметят праздник окончания поста — Ураза-байрам. Горожан ждут концерт звезд татарской эстрады, национальная кухня, мастер-классы и розыгрыш подарков. Вход на мероприятия свободный.
Так, в 13:00 начнется праздник на Кремлевской набережной, где будут работать большая и детская сцены. Все желающие смогут попробовать национальную кухню, в частности, партнеры фестиваля угостят эчпочмаками тысячу гостей. На набережной организуют ярмарку с продукцией местных мастеров, халяль-маркет. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и интерактивах. Юных гостей праздника будут развлекать аниматоры.
Кроме того, в Национальной библиотеке РТ в 12:30 откроется книжный фестиваль. Он будет сопровождаться лекциями, бесплатными языковыми и творческими мастер-классами. Подробности можно узнать по ссылке.
В Старо-Татарской Слободе праздник начнется в 13:00. На пешеходной улице Каюма Насыри выступят Мингол Галиев, Ильяс Халиков, Руслан Мазитов, АИДА, Диля Нигматуллина, Анзор Набиуллин, духовая банда «Just Brass» и другие. Также на площадке пройдет мастер-класс по изготовлению национальных аксессуаров, будет организован халяль-маркет и фудкорт с национальной выпечкой.
На главной сцене праздника состоится розыгрыш номера на двоих в одном из отелей Казани. За рисунок на тему «Ураза-бәйрәм» детям вручат подарки. Кроме того, юные гости смогут принять участие в ураза-квесте.
Напомним, в соответствии с указом раиса РТ 10 апреля в республике — нерабочий праздничный день. Общественный транспорт Казани, маршруты которого проходят через мечети, начнет курсировать в 5:00. Праздничные мероприятия в мечетях начнутся в 6:30 с чтения Корана.