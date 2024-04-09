Национальная кухня, халяль-маркет и мастер-классы — на двух площадках Казани отметят Ураза-байрам

Так, в 13:00 начнется праздник на Кремлевской набережной, где будут работать большая и детская сцены. Все желающие смогут попробовать национальную кухню, в частности, партнеры фестиваля угостят эчпочмаками тысячу гостей. На набережной организуют ярмарку с продукцией местных мастеров, халяль-маркет. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и интерактивах. Юных гостей праздника будут развлекать аниматоры.