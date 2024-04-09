Почему цены на корюшку взлетели в Петербурге, несмотря на рекордный вылов

Сегодня в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная началу корюшковой путины в Петербурге и Ленобласти. На ней выступили начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Наталья Тарасова и начальник отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу и Ленобласти Виктор Игнатьев.
— Корюшка — европейская пресноводная жилая форма. Ее вылов разрешен круглогодично как промышленникам, так и рыбакам-любителям. Но ее массовое промышленное рыболовство ориентировано на весенний период, что связано с ее нерестовым ходом. Основные реки, на которых добывается этот вид, это река Волхов и часть реки Свирь. Начало основного периода добычи — середина апреля, конец — середина мая. На сегодняшний день добыча началась уже в реке Волхов. Традиционно вылов корюшки осуществляется на данных реках. Но также в Финском заливе, но там рыбалка начинается позже. Первые уловы наблюдаем с 26 марта. Выловы на сегодняшний день составляют 26 тонн, — отметил Игнатьев.
Рекомендованный объем вылова на 2024 год — 1225 тонн. В прошлом году было добыто примерно столько же. На сегодняшний день в реке Волхов добывают корюшку 19 рыбодобывающих организаций, выставлено 750 орудий улова.
Наталья Тарасова добавила, что вылов корюшки носит цикличный характер. С 2018 года специалисты наблюдают увеличение объемов. Если в 2018 году было не более 800 тонн, то в последние два года — более 1200 тонн в год.
— Также наблюдается увеличение размерного ряда корюшки. Средняя длинна рыбы составляет 13−15 сантиметров. По Финскому заливу у нас рекомендуемый объем 900 тонн. Они выделяются как на рыбаков-промышленников, так и на рыбаков-любителей Петербурга и Ленобласти. Они около 600 тонн осваивают ежегодно, — пояснила специалист.
Тарасова добавила, что в этом году Фестиваль корюшки состоится 18 мая в Новой Ладоге. Там увеличат количество участников торговых рядов — к ним присоединится фермерская продукция. Всего ежегодно это мероприятие собирает более 10 тысяч человек. В этом году в событии примут участие 20 предприятий.
Тарасова добавила, что сейчас в Северной столице стоимость корюшки немного высокая, что объясняется началом самого сезона. По ее словам, купить килограмм любимой рыбки в среднем можно за 350−400 рублей. Тарасова обратила внимание, что по этим ценам рыбу можно приобрести в Новой Ладоге, например.
К слову, корюшку начали продавать на улицах Петербурга еще до начала официального сезона. При этом ценник на рыбку сильно кусался. Так, килограмм корюшки обошелся горожанам в 550 рублей. Однако покупатели в Выборге столкнулись с еще более высокими ценами — 1220 рублей.
— Что касается фиксированных цен и фиксированных точек продажи, то Петербург прорабатывает этот вопрос. Я знаю, что там уже утверждены места для реализации корюшки непосредственно производителями. Речь идет о порядка 20 торговых мест, — отметила Тарасова.
При этом предельная наценка и стоимость корюшки для реализации составит в этих местах порядка 350 рублей за килограмм, резюмировала Тарасова. Через неделю или немного больше цены на корюшку могут снизиться, заверила специалист.