Почему цены на корюшку взлетели в Петербурге, несмотря на рекордный вылов

— Корюшка — европейская пресноводная жилая форма. Ее вылов разрешен круглогодично как промышленникам, так и рыбакам-любителям. Но ее массовое промышленное рыболовство ориентировано на весенний период, что связано с ее нерестовым ходом. Основные реки, на которых добывается этот вид, это река Волхов и часть реки Свирь. Начало основного периода добычи — середина апреля, конец — середина мая. На сегодняшний день добыча началась уже в реке Волхов. Традиционно вылов корюшки осуществляется на данных реках. Но также в Финском заливе, но там рыбалка начинается позже. Первые уловы наблюдаем с 26 марта. Выловы на сегодняшний день составляют 26 тонн, — отметил Игнатьев.