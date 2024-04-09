Научные бои. Студенты КемГУ выиграли всероссийские киберсоревнования

"Помимо того что мы должны были достойно представить свои решения, необходимо было выбрать и оценить задачи своих конкурентов, что заставляло продумать тактику, прощупать сильные и слабые стороны оппонентов. Получили значимый опыт общения с представителями производств, имеющих не только теоретические знания, но и огромный практический опыт. Понравилась заинтересованность производственников в решении поставленных ими задач и готовность к дискуссии, — прокомментировал второкурсник Артём Кузнецов.