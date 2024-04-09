Научные бои. Студенты КемГУ выиграли всероссийские киберсоревнования

Кузбасские студенты продолжают добиваться успехов на научном поприще. О последних достижениях ребят — в нашем обзоре.
Под прицелом — кибербезопасность.
Студенты Института цифры Кемеровского государственного университета Владислав Сергеев, Данил Колмогоров и Лев Исхаков выиграли Всероссийские соревнования по киберучениям Ampire Trophy. В финале они обошли представителей Московского технического университета связи и информатики и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
«Благодаря постоянным тренировкам команда смогла отработать на практике навыки выявления компьютерных атак и расследования инцидентов информационной безопасности», — отметил член-корреспондент РАН, ректор КемГУ Александр Просеков.
По информации пресс-службы университета, это первые студенческие соревнования в формате киберучений для вузов, которые готовят специалистов в области информационной безопасности. В заданиях был разбор сценариев, уязвимостей и последствий кибератак.
«Интерес к кибербезопасности возрастает с каждым годом, это очень важно в современных условиях. Наши студенты снова доказали, что они лучшие. Поздравляю команду КемГУ, которая вошла в топ-3 лучших студенческих сборных вузов России. Уверен, что эти соревнования дали вам новый опыт и знания, а также стимул для профессионального роста», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Решают производственные задачи.
Будущие энергетики Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева победили в научном конкурсе «Турнир специальностей». Он прошёл в Алтайском государственном техническом университете.
По информации пресс-службы КузГТУ, ребята сразились в умении решать производственные задачи с командами из Барнаула, Бийска и Рубцовска. Среди них развернулись настоящие научные бои. Студенты справлялись с задачами компаний-партнёров, презентовали решения, направленные на увеличение энергоэффективности предприятий, и оценивали идеи других участников интеллектуального состязания.
«К примеру, машиностроительный завод дал задачу подобрать недорогой компонент для добавления в дробь, чтобы продукты дробемётной обработки, осаждаемые на фильтрах аспирационной установки, не самовоспламенялись. Студенты КузГТУ разобрали решения соперников и предложили создать постоянную среду инертного газа в объёме бункера с целью понижения концентрации воздуха ниже концентрации, необходимой для воспламенения. Как отметила команда, самым доступным и недорогим газом для промышленного предприятия является углекислота», — объясняет пресс-служба вуза.
"Помимо того что мы должны были достойно представить свои решения, необходимо было выбрать и оценить задачи своих конкурентов, что заставляло продумать тактику, прощупать сильные и слабые стороны оппонентов. Получили значимый опыт общения с представителями производств, имеющих не только теоретические знания, но и огромный практический опыт. Понравилась заинтересованность производственников в решении поставленных ими задач и готовность к дискуссии, — прокомментировал второкурсник Артём Кузнецов.
Кстати, Артёма Кузнецова признали лучшим оппонентом и вручили ему индивидуальные награды.