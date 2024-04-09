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В Уфе до 24 апреля ограничат движение на улице Ленина

В Уфе ограничат движение на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Из-за реконструкции улицы Октябрьской Революции с 10 по 24 апреля закроют крайние левые полосы на улице Ленина (на пересечении с ул. Октябрьской Революции).

Уфимцев и гостей столицы просят планировать свой маршрут заранее.