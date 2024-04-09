В Мирном под Симферополе за 125 млн рублей построят амбулаторию

В селе Мирное Симферопольского района планируют построить амбулаторию, на эти цели потратят 125 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, место для модульной врачебной амбулатории уже определено. Объект возведут на улице Белова. При выборе локации учитывалась организация парковки как минимум для 15 автомобилей посетителей и размещения остановки.
Аксенов отметил, что строительство собираются завершить за год. Кроме того, как подчеркнул глава Крыма, в течение этого срока рассчитывают провести лицензирование медучреждения.
— Финансирование в объеме 125 млн рублей будет выделено из республиканского бюджета, — отметил Аксенов.
Глава Крыма поручил заключить контракт на строительство в мае.