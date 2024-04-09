«Содержит сарказм и утрирование»: Песню Сергея Шнурова проверили на фейки по запросу МВД

Главного хулигана российского шоу-бизнеса Сергея Шнурова проверяли по запросу полиции. Интерес силовиков вызвала песня, которая прозвучала на одном из последних концертов проекта Зоя с участием Шнурова. В треке Шнур шутил над Петербургом, а также уборкой снега и мусора в Северной столице. Видимо, кому-то текст показался обидным и музыканта попросили проверить.
Известно об этом стало благодаря СПБГУ, который публикует в своей электронной библиотеке все исследования и экспертизы, даже те, которые проводятся по заказу полиции. Органы попросили эксперта ответить на два вопроса: есть ли в песне фейки и есть ли попытка выставить недостоверные данные за достоверные. Сразу успокоим фанатов Шнурова: специалисты не подтвердили, что музыкант осознанно пытался выдать фейки за правду. Хотя ложь эксперты тоже заметили, но списали это на личное мнение Шнура.
— Текст песни и манера исполнения содержат сарказм, предполагающий придание словам иного зачастую противоположного значения. Это проявляется в интонациях, улыбке, резком контрасте между припевом и куплетом через утрирование, например, Шнуров поет: «сам весь город виноватый, мусор разбросал и гололед… Я один во всем хочу признаться и сосульки на себя возьму», — говорится в заключении экспертов. — Так же Шнуров апеллирует к ранее написанной им песне про мусор — «по заказу написал я песню, гадко все событья исказив…».
Разбиравший слова рок-музыканта эксперт отметил, что видеоматериал содержит оценочные высказывания по ситуации в Санкт-Петербурге, связанной с уборкой улиц и вывозом мусора.
— Автор приводит одностороннее исключительно негативное видение ситуации, — говорится в заключении. — Но негативные выводы не подаются как доказательные факты, а скорее показывают негативное отношение со стороны автора к происходящему. В материале присутствует насмешка.
Судя по документу, проверка проводилась еще в марте 2024 года. С тех пор полиция не сообщала о том, что имеет какие-то претензии к Шнурову.
К слову, это не единственный скандал с участием Сергея Шнурова за последнее время. В сети бурно обсуждалась песня адресованная Ксении Собчак. Ее исполнила певица Зоя, которую продюсирует питерский рок-хулиган. Слова «кляча» и «кобыла» были самыми мягкими в этом произведении. Но шумиха после этого выпада быстро стихла.