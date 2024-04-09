«Содержит сарказм и утрирование»: Песню Сергея Шнурова проверили на фейки по запросу МВД

Известно об этом стало благодаря СПБГУ, который публикует в своей электронной библиотеке все исследования и экспертизы, даже те, которые проводятся по заказу полиции. Органы попросили эксперта ответить на два вопроса: есть ли в песне фейки и есть ли попытка выставить недостоверные данные за достоверные. Сразу успокоим фанатов Шнурова: специалисты не подтвердили, что музыкант осознанно пытался выдать фейки за правду. Хотя ложь эксперты тоже заметили, но списали это на личное мнение Шнура.