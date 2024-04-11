Нежнейшее и без пятен: 1 мощная смесь напрочь отстирает махровые вещи без капли усилий

Как отмечают эксперты, перед загрузкой в стиральную машину отделите махровые вещи от других предметов гардероба, особенно от тех, что требуют более интенсивной очистки. Избегайте стирки махровых изделий вместе с вещами, имеющими металлическую фурнитуру, чтобы предотвратить повреждение ткани.