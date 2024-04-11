Нежнейшее и без пятен: 1 мощная смесь напрочь отстирает махровые вещи без капли усилий

Для сохранения качеств махровых полотенец и халатов, таких как мягкость и пушистость, важен правильный уход. Знатоки belnovosti (18+) рекомендуют использовать деликатный режим стирки, чтобы изделия служили вам дольше.
Как отмечают эксперты, перед загрузкой в стиральную машину отделите махровые вещи от других предметов гардероба, особенно от тех, что требуют более интенсивной очистки. Избегайте стирки махровых изделий вместе с вещами, имеющими металлическую фурнитуру, чтобы предотвратить повреждение ткани.
При загрузке в стиральную машину оставляйте пространство для свободного движения изделий, заполняя барабан не более чем на две трети, рекомендуют лайфхакеры. Оптимальная температура стирки — до 60, скорость отжима — до 800 об/мин. При ручной стирке избегайте излишнего выкручивания.
Для стирки в мягкой воде, в случае использования жесткой водопроводной воды, рекомендуется применять один из следующих методов:
Добавляйте немного соли в стиральную машину вместе с порошком. Используйте полстакана 9% уксуса, наливая его в отсек для кондиционера. Добавьте несколько столовых ложек пищевой соды непосредственно в барабан стиральной машины перед запуском.