Омичам рекомендовали не пить воду из-под крана во время паводков

Для предотвращения отравления рекомендуется кипятить воду не менее 10 минут перед употреблением и использовать кипяченую воду для мытья фруктов и овощей. Роспотребнадзор призывает быть бдительными и осторожными, и не рекомендует пить воду из-под крана в это период времени.