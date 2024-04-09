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Омичам рекомендовали не пить воду из-под крана во время паводков

Роспотребнадзор в Омской области предупредил о возможной опасности воды из-под крана в связи с весенним половодьем.

Источник: МК.RU Омск

В мессенджерах начали распространяться сообщения о возможном загрязнении рек вредными веществами из-за затопления кладбищ и скотомогильников.

Для предотвращения отравления рекомендуется кипятить воду не менее 10 минут перед употреблением и использовать кипяченую воду для мытья фруктов и овощей. Роспотребнадзор призывает быть бдительными и осторожными, и не рекомендует пить воду из-под крана в это период времени.

Ведомство подчеркивает, что прогнозировать качество воды в условиях весеннего половодья сложно, поэтому важно принять меры предосторожности. Информация о затоплении кладбищ в Омской области в Роспотребнадзор пока не поступала. Напомним, ранее мы писали, что в Омске изменили работу светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца.

ЖКХ