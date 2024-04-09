Поезд Москва-Минск прибудет с опозданием в пять часов из-за ЧП под Смоленском

В организации сообщили, что по причине ЧП 8 апреля 2024 в районе станции Вязьма Смоленской области, по данным, которые поступили от Российской железной дороги, поезд № 717 Москва-Минск отправлением в 06.20 9 апреля, во вторник, будет следовать по Белорусской железной дороге с опозданием около пяти часов.