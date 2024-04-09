Поезд Москва-Минск прибудет с опозданием в пять часов из-за ЧП под Смоленском

Стало известно, что поезд Москва-Минск прибудет с опозданием в пять часов по причине обрушения моста в Смоленской области. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В организации сообщили, что по причине ЧП 8 апреля 2024 в районе станции Вязьма Смоленской области, по данным, которые поступили от Российской железной дороги, поезд № 717 Москва-Минск отправлением в 06.20 9 апреля, во вторник, будет следовать по Белорусской железной дороге с опозданием около пяти часов.
В БЖД отметили, что примерное прибытие поезда в Минск — 18.10. Уточняется, что в связи с опозданием поезда № 717 обратный поезд № 718 Минск-Москва 9 апреля выедет с примерным опозданием в три часа. Говорится, что время отправления указанного поезда запланировано в 19 часов.
Напомним, что пропуск поездов из Беларуси в РФ изменился из-за обрушения моста под Смоленском.