В Воронеже на Памятнике Славы запретят остановку и парковку

С четверга, 11 апреля начнет действовать запрет на остановку и парковку транспорта в районе Памятника Славы — на участке от улицы Хользунова до дома № 114 по Московскому проспекту. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Тем, кто решит пренебречь этими ограничениями, сообщили, что на этом участке будут вести фотофиксацию нарушений. И «письмо счастья», если вы нарушите правила, к вам обязательно придет.
Напомним, с 18.00 10 апреля до 14.00 11 апреля запретят парковать автомобили на улице Фридриха Энгельса в районе Благовещенского собора. Там будут возлагать цветы и венков к памятному знаку, установленному в честь международного Дня освобождения узников фашистских концлагерей.