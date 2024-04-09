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Подача тепла сведена к минимуму в Минске из-за потепления

В Минске система теплоснабжения сведена к минимуму из-за потепления.

Источник: Комсомольская правда

В «Минскэнерго» проинформировали, что в Минске подача тепла сведена к минимуму по причине потепления. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

«Система теплоснабжения города переведена на минимально возможные параметры работы в связи с потеплением», — указано в сообщении.

Отмечается, что температура сетевого теплоносителя составляет 65−68 градусов, что является минимальными необходимыми значениями, позволяющими обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 50 градусов. В ведомстве также напомнили, что отключение отопления в столице происходит только по решению Мингорисполкома.

Напомним, что отопление начали отключать в Беларуси в апреле 2024.