Подача тепла сведена к минимуму в Минске из-за потепления

Отмечается, что температура сетевого теплоносителя составляет 65−68 градусов, что является минимальными необходимыми значениями, позволяющими обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 50 градусов. В ведомстве также напомнили, что отключение отопления в столице происходит только по решению Мингорисполкома.