Подача тепла сведена к минимуму в Минске из-за потепления

В «Минскэнерго» проинформировали, что в Минске подача тепла сведена к минимуму по причине потепления. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
«Система теплоснабжения города переведена на минимально возможные параметры работы в связи с потеплением», — указано в сообщении.
Отмечается, что температура сетевого теплоносителя составляет 65−68 градусов, что является минимальными необходимыми значениями, позволяющими обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 50 градусов. В ведомстве также напомнили, что отключение отопления в столице происходит только по решению Мингорисполкома.
Напомним, что отопление начали отключать в Беларуси в апреле 2024.